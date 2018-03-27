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В "Зимней вишне" потушили еще один пожар

Новое возгорание быстро ликвидировали

В кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вновь начался пожар – из-под эскалатора на первом этаже пошел дым.

По сообщению Telegram-канала Mash, сейчас к месту возгорания подают пожарные стволы. 

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Как отмечает Telegram-канал, пожарные уже справились с возгоранием в ТРЦ. Огонь охватил всего лишь 5 кв. метров. Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Валентина МАЙОРОВА
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