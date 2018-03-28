После трагедии в Кемерово Госдума пересмотрит законы

Первое заседание специальной рабочей группы состоится уже на следующей неделе

Госдума поддержала создание специальной рабочей группы, которая проанализирует законодательство после пожара в Кемерово. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Советом Думы одобрено решение комитета по безопасности о создании рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в части обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей", – цитирует Пискарева электронное издание "Дни.ру". Он добавил, что решение было принято по поручению спикера Думы Вячеслава Володина.

В составе думской рабочей группы – 15 представителей профильных комитетов нижней палаты парламента. Впервые в новом составе депутаты соберутся уже на следующей неделе. Они намерены подробно разобраться в причинах трагедии и пересмотреть законодательную базу.

В числе первостепенных задач – вопросы достаточности правового регулирования и выработка мер по дальнейшему совершенствованию законодательства, для чего депутаты намерены тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и органами следствия, задействованными в поиске причин и виновных в трагедии.

Кемеровская трагедия унесла 64 жизни, большинство из них детские. В пожаре погиб 41 ребенок. На данный момент опознаны всего 27 тел. Кроме того, от огня пострадали 76 человек, среди которых 27 детей.

Сегодня, 28 марта, по указу президента объявлен день общенационального траура.