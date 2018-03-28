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Вбросы о пожаре в Кемерово пришли из заграницы

продолжениеАктивисты пересчитали жертв пожара в Кемерово
Путин раскрыл цель распространения лживой информации о трагедии

По словам президента России, заведомо неверные данные о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" появляются в основном в соцсетях.

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой", – цитирует главу страны Telegram-канал РИА "Новости".

Путин призвал всеми силами помешать достижению этой цели. 

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
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