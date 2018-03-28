Кемеровчане ведут альтернативный реестр, в котором фигурируют официальные цифры

В Кемерово инициативная группа жителей ведет собственный список погибших и пропавших без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". В перечне, размещенном на странице активистов "ВКонтакте", сейчас значатся 25 жертв трагедии среди опознанных, пропавшими считаются 39 человек. Еще реестр, составленный по заявкам через почту, включает 29 фамилий, которые постоянно проверяются.

Как рассказал РБК активист "Зимней вишни" Карим Гастиев, данные списки составлялись на основе заявлений от родных и друзей этих жителей.

"Звонят, говорят, что потеряли людей, которые были в тот день в "Зимней вишне", и что они не выходят на связь с 25 марта", – объяснил он. Гастиев добавил, что всего в перечне около 84 человек, однако список скорректируют после проверки. По его словам, инициативная группа не доверяет официальным данным МЧС об отсутствии пропавших без вести. Активист подчеркнул, что в "Зимней вишне" исключительно добровольцы, волонтеры, которые намерены проверить в том числе школы и детдома.

"Чиновники врут, и мы начали свое расследование", – заявил Гастиев.

О том, что инициативная группа объявила о проверке детских домов, ранее в среду проинформировал официальный сайт администрации Кемерово.

На сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минздрава Вероника Скворцова сказала, что в настоящий момент "уверенно опознано 23 погибших". По ее словам, в среду, 28 марта, похоронены 22 жертвы пожара, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один – в Красноярск.

"Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза", – цитирует РИА "Новости" министра.

Сам глава государства обратил внимание на недопустимость попыток столкнуть россиян и посеять панику в Кемерово путем вбросов через соцсети, в том числе из-за рубежа. "Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах", – заявил Путин.

Необходимо заметить, что кроме Скворцовой на встрече с президентом присутствовал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ в Кемерово начался 25 марта, огнеборцы тушили его почти сутки. По последним данным, в результате возгорания погибли 64 человека, еще 76 пострадали. Следствие получило заявления о пропаже 67 человек, родственники сообщили о 85 пропавших без вести.