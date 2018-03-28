Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" отправлена за решетку

Суд в Кемерово арестовал Надежду Судденок на два месяца

Чиновница будет обжаловать этот приговор. Она сказала, что "не готова к такому".



Кроме управляющей, по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали технического директора торгового центра Георгия Соболева, Александра Никитина и Игоря Полозиненко – сотрудника и руководителя компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, и охранника Сергея Антюшина.

Огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате страшного пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.