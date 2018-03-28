Депутаты возложили цветы к мемориалу на Манежной

Парламентарии посетили мемориал в центре Москвы, открытый властями города после трагедии в Кузбассе

Депутаты Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным возложили цветы на площадке поминовения погибших в страшном пожаре в Кемеровской области. Лидеры фракций, главы комитетов и другие представители Совета Думы приняли решение лично присоединиться к акции памяти и пришли на Манежную площадь сразу после заседания.

Ранее председатель нижней палаты парламента заявил, что перед Думой отчитаются все главы профильных ведомств, имеющих отношение к трагедии в Кемерово, включая министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. По инициативе Володина комитет по безопасности и противодействию коррупции при сотрудничестве с другими комитетами должен подготовить предложения об изменениях законодательства, чтобы подобные трагедии больше не повторились.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Среда 28 марта объявлена в России национальным днем траура.