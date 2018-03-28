Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников
Контролеры кинотеатра "Зимней вишни" в начале пожара отчитались о полной эвакуации посетителей. Об этом заявила генеральный директор сгоревшего торгового центра в Кемерово Надежда Судденок.
В среду, 28 марта, Заводской районный суд города вынес постановление об аресте Судденок на два месяца в качестве обвиняемой в гибели людей при пожаре. Однако управляющая ТЦ заявила о своей невиновности и намерении обжаловать решение суда. По ее словам, как только ей сообщили о происшествии, она приехала на место и опросила сотрудников, вывели ли они из здания всех посетителей. Ей заявили, что все в порядке.
"Я задавала каждому вопрос, и каждая отрапортовала мне, что все спасены. Кроме одного – администратора фитнеса, которая написала мне: "Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать", – цитирует РИА "Новости" Судденок.
По ее словам, в воскресенье три кинозала в ТЦ обслуживали два контролера – Олеся Богатенко и Наталья Наймушина – и два кассира. Они также сообщили, что никого в зонах их ответственности не осталось. "Мне и Наймушина лично в присутствии сотрудников, и Богатенко лично в присутствии сотрудников сказали, что никого в залах нет, мы всех эвакуировали", – повторила Судденок.
Тем временем Telegram-канал Mash опубликовал показания самих контролерш: "Пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы стали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим. Часть людей стала сразу выбегать, а другая часть медленно собирала вещи. Огонь очень быстро двигался, пошел очень черный и густой дым, нам пришлось уходить, люди уже не могли выйти из зала через обычный выход". Из данных слов, однако, непонятно, оповестили ли работницы зрителей во всех трех залах или про какой-то забыли.
Отметим, что в отношении Богатенко и Наймушиной следствие пока не просило о каких-либо мерах ограничения свободы. А вот управляющую ТЦ Судденок, которая, кстати, опровергла информацию, что кинозалы на время сеансов закрывали от безбилетников, суд решил оставить под стражей до 25 мая.
Аналогичная мера предпринята в отношении охранника ТЦ Николая Антюшина. По по версии следствия, именно он отключил систему оповещения о ЧП после сигнала о пожаре. Антюшин, в свою очередь, настаивает, что система была неисправна.
Помимо управляющей и охранника, по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержаны технический директор ТЦ Георгий Соболев, а также сотрудник и руководитель компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин и Игорь Полозиненко.
Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, 28 марта объявлено в России общенациональным днем траура.
Тем временем сотрудники МЧС начали масштабную проверку торгово-развлекательных центров на территории страны. "По поручению генпрокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы", – сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверки продлятся до 16 апреля.
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