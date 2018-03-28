Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тулеев снизошел до народа

Аман Тулеев. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
продолжениеВ Кемерово нашли тела всех погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
Глава Кузбасса принимает у себя родственников погибших

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проводит личные встречи с семьями погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом РИА "Новости" сообщили в местной администрации.

Накануне глава региона дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что организует прямое общение с родственниками жертв трагедии, и рассказал, что уже дал распоряжение выделить всем по миллиону рублей и приставил к каждой пострадавшей семье по персональному врачу. Кроме того, из областного бюджета будут оплачены все расходы, связанные с организацией похорон. Обещаны также персональные меры поддержки, связанные, в частности, с выплатой кредитов, обучением детей и т.д.

По теме

Между тем, на место пожара Тулеев не приезжал, к активистам, собравшимся во вторник, 27 марта, в центре Кемерова, не вышел. Жители области потребовали отставки губернатора. Эту просьбу убитые горем люди озвучили в лицо Путину, когда тот приехал к родственникам погибших, собравшимся у морга. Президент гарантировал, что кадровые решения последуют.

28 марта объявлено в России Днем траура. При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека.

Фоторепортаж
Разъяренная толпа требует отставки Тулеева
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Александр Патрин/ТАСС
Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей