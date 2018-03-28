Тулеев снизошел до народа

Глава Кузбасса принимает у себя родственников погибших

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проводит личные встречи с семьями погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом РИА "Новости" сообщили в местной администрации.

Накануне глава региона дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что организует прямое общение с родственниками жертв трагедии, и рассказал, что уже дал распоряжение выделить всем по миллиону рублей и приставил к каждой пострадавшей семье по персональному врачу. Кроме того, из областного бюджета будут оплачены все расходы, связанные с организацией похорон. Обещаны также персональные меры поддержки, связанные, в частности, с выплатой кредитов, обучением детей и т.д.

Между тем, на место пожара Тулеев не приезжал, к активистам, собравшимся во вторник, 27 марта, в центре Кемерова, не вышел. Жители области потребовали отставки губернатора. Эту просьбу убитые горем люди озвучили в лицо Путину, когда тот приехал к родственникам погибших, собравшимся у морга. Президент гарантировал, что кадровые решения последуют.

28 марта объявлено в России Днем траура. При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека.