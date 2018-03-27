Бузотеры закрыли рот Тулееву
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может быть спокоен – никто его силой с кресла стаскивать не собирается и штурма резиденции не готовит. Об этом сообщили активисты стихийного митинга в Кемерово, собравшиеся после пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
"Мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок", – заявил Игорь Востриков. У него при пожаре погибли дети, жена и сестра.
Похоже, впрочем, что многочисленная толпа всерьез напугала местную власть. По оценке самих митингующих, сейчас в центр города стянуты значительные силы МВД. "Полиции сейчас в десять раз больше. Полиции теперь 1:2 по сравнению с числом простых людей. Конфликтов никаких нет", – приводит радио "Говорит Москва" слова Вострикова.
Ранее жители Кемерово потребовали отставки Тулеева, который даже не удосужился выйти к собравшимся. Однако глава Кузбасса пояснил, почему не счел нужным этого делать. "Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы", – заявил губернатор, отметив, что в центре города собрались не тысячи граждан, а "человек 200".
Кадры с места событий свидетельствуют об обратном. Людей на улицы Кемерово вышло очень много. И больше всего их волнует то, что им не говорят правду. В частности, о количестве погибших. Ранее инициативная группа граждан проехалась по местным моргам и посчитала тела. Число совпало с официальными данными – 64. Но потом собравшиеся усомнились в том, что активистам показали все. "Надо было вчера, когда люди лежали, ходить и смотреть. Я уверен, что они (власти) были готовы ко всему, и предложили: давайте поедем, посмотрим. Группа проехала, и сейчас подтверждает их слова", – комментирует Востриков ситуацию.
Тем временем в СМИ появились сообщения, что горожане составили список пропавших без вести после пожара – таковых оказалось около 80, сообщает "Интерфакс". Список передан в полицию.
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