В Кемерово нашли тела всех погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

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Сотрудники МЧС завершили поиск погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом рассказал замглавы ведомства Владлен Аксенов.
"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", – цитирует его РИА "Новости".
По словам Аксенова, среди жертв пожара 41 ребенок.
Трагедия в Кемерово произошла в воскресенье, 25 марта. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра "Зимняя вишня", где находились кинозалы и детские игровые зоны. В городе проходят церемонии прощания с погибшими. Объявлен всероссийский день траура.
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