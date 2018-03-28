В Кемерово нашли тела всех погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Жертвами страшной трагедии стали 64 человека

Сотрудники МЧС завершили поиск погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом рассказал замглавы ведомства Владлен Аксенов.

"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", – цитирует его РИА "Новости".

По словам Аксенова, среди жертв пожара 41 ребенок.

Трагедия в Кемерово произошла в воскресенье, 25 марта. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра "Зимняя вишня", где находились кинозалы и детские игровые зоны. В городе проходят церемонии прощания с погибшими. Объявлен всероссийский день траура.