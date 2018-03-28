Митингующих в Кемерово обозвали провокаторами
Эти люди пришли на спланированное мероприятие "по дискредитации власти", заявил Владимир Чернов. По митингу "делаются выводы", добавил он.
"Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", – отметил высокопоставленный чиновник.
А еще он сказал, что губернатор Кемеровской области правильно поступил, решив не приезжать на митинг, у здания городской администрации.
По словам Чернова, у Амана Тулеева с сегодняшнего дня проходят встречи с семьями пострадавших, которые "начинаются, конечно, по желанию родственников", и он "будет в первую очередь разговаривать с ними", – пояснил Чернов, передает РИА "Новости".
Стихийный митинг, о котором сегодня говорил Чернов, проходил накануне в центре Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, и продолжался 11 с лишним часов. Люди собрались утром и стали расходиться с наступлением темноты, около 20:00.
К ним выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Участники митинга требовали от чиновников назвать "настоящее" число погибших и присутствия губернатора Амана Тулеева.
Тот на площадь не вышел, вместо него выступил заместитель. Цивилев попросил прощения уу родственников жертв и у всех жителей региона, встав на колени.
Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта и за несколько часов полностью сгорел. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Число пострадавших увеличилось до 76.
Без вести пропавших нет, останки всех погибших найдены, сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов, передает RT.
В среду, 28 марта, в России объявлен траур по жертвам трагедии.
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