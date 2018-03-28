Митингующих в Кемерово обозвали провокаторами

Вице-губернатор Кузбасса сказал, что акцию в память о жертвах страшного пожара организовала "подогретая молодежь"

Эти люди пришли на спланированное мероприятие "по дискредитации власти", заявил Владимир Чернов. По митингу "делаются выводы", добавил он.

"Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", – отметил высокопоставленный чиновник.

А еще он сказал, что губернатор Кемеровской области правильно поступил, решив не приезжать на митинг, у здания городской администрации.

По словам Чернова, у Амана Тулеева с сегодняшнего дня проходят встречи с семьями пострадавших, которые "начинаются, конечно, по желанию родственников", и он "будет в первую очередь разговаривать с ними", – пояснил Чернов, передает РИА "Новости".

Стихийный митинг, о котором сегодня говорил Чернов, проходил накануне в центре Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, и продолжался 11 с лишним часов. Люди собрались утром и стали расходиться с наступлением темноты, около 20:00.

К ним выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Участники митинга требовали от чиновников назвать "настоящее" число погибших и присутствия губернатора Амана Тулеева.

Тот на площадь не вышел, вместо него выступил заместитель. Цивилев попросил прощения уу родственников жертв и у всех жителей региона, встав на колени.

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта и за несколько часов полностью сгорел. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Число пострадавших увеличилось до 76.

Без вести пропавших нет, останки всех погибших найдены, сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов, передает RT.

В среду, 28 марта, в России объявлен траур по жертвам трагедии.