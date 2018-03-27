Чиновник попросил прощения по старой русской традиции

Заместить губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев попросил прощения у родственников жертв трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" и у всех жителей региона. Для этого он встал на колени перед собравшимися на площади Советов.

Сегодня с утра в столице Кузбасса проходит митинг памяти погибших на пожаре. Собравшиеся на площади требуют отправить в отставку главу региона Амана Тулеева и предоставить полную информацию о жертвах.

Тулеев на площадь не вышел, вместо него перед митингующими выступил Цивилев. Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. Вице-губернатор попытался вразумить кемеровчан через микрофон, но заметил, что он отключен, и обратился к горожанам напрямую, передает РИА "Новости".

"Все виновные в этой трагедии будут наказаны. Я еще раз прошу прощения у всех, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь перед вами на колени", – сказал чиновник. После этого он действительно опустился на колени. Люди стали аплодировать. Через 10 секунд Цивилев поднялся и пояснил: "Всегда в сложной ситуации на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения".

В настоящий момент митинг на площади Советов продолжается. Основная часть людей не расходится по домам.

Впрочем, ранее сегодня кузбасский вице-губернатор продемонстрировал, что он не вполне определился со своим отношениям к произошедшей катастрофе. Общаясь с родителями детей, заживо сгоревших в кинотеатре, Цивилев обратился к местному предпринимателю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре трех детей, жену и сестру: "Молодой человек, вы что, пиаритесь на горе?"

Взять на себя ответственность за случившееся и принести извинения кемеровчанам, которые требуют всей правды о трагедии, не готов и начальник Цивилева, глава области Аман Тулеев. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Кузбасса отозвался о родственниках погибших и о нескольких тысячах горожан, которые пришли поддержать их, в таких выражениях: "Сегодня там (на площади) где-то человек 200… Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим, это святотатство".

Сергея Цивилева федеральный центр рассматривает в качестве вероятного преемника Амана Тулеева, чьи дни на губернаторском посту сочтены, передает Telegram-канал "Пяр во время чумы". Однако после публичного оскорбления, нанесенного убитому горем Игорю Вострикову, едва ли Цивилев сможет рассчитывать на губернаторский пост. Его имиджу в глазах общества нанесен такой урон, что даже показное вставание на колени ему не поможет.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово случился днем 25 марта. По предварительным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 – дети. Большинство школьников задохнулись в дыму или заживо сгорели в кинозале, который охрана закрыла на ключ, чтобы не пускать туда безбилетников. После начала пожара детей никто не открыл. Сообщается, что охрана торгового комплекса после срабатывания пожарной сигнализации попросту отключила ее. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам. Подобное решение приняли власти еще нескольких регионов. Общенациональный траур власти РФ вводить не стали.