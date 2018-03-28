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Замгубернатора Кемеровской области уволили

Алексей Зеленин. Фото: пресс-служба областного правительства
Его место займет первый заместитель главы города Кемерово

Алексея Зеленина сняли с должности, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По предварительным данным, его место займет первый замглавы города Кемерово Ольга Турбаба. Официально эта информация пока не подтверждена.

Также губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил начальницу департамента внутренней политики Нину Лопатину. На эту должность назначат ее заместителя Валентину Назимок, сообщает агентство.

Вчера на центральной площади Кемерово собралось около 4 тысяч человек. Участники стихийного митинга требовали расследования трагедии и наказания для виновных в случившемся. Люди не расходились весь день. Звучали призывы отправить Тулеева в отставку или даже в тюрьму.

Сам губернатор не соизволил встретиться с раздавленными горем горожанами. С кемеровчанами общались его заместители Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Отличились оба – Цивилев на коленях просил прощения у родственников погибших, Чернов сегодня, в день траура, назвал митингующих провокаторами.

Виктория БАЛАЯН
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