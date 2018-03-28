Белоруссия поддержала Россию в день траура

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Белоруссия в знак скорби и солидарности с Россией в страшной трагедии в Кемерово приспустила госфлаги, а также отменила развлекательные программы в телеэфире. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
Также населению рекомендовали воздержаться от проведения "веселых" мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах, передает агентство "Белта".
Трагедия в Кемерово произошла в воскресенье, 25 марта. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра "Зимняя вишня", где находились кинозалы и детские игровые зоны. В результате погибли 64 человека.
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