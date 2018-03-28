Звезды требуют отставки Тулеева

Яна Рудковская назвала власть Кемеровской области "коррумпированным клоповником"

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" не оставил равнодушными знаменитостей. Многие высказали слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и пострадавших. А некоторые призвали провести чистку в административном аппарате Кузбасса.

Например, этого потребовала продюсер Яна Рудковская. Она опубликовала в Instagram фото Игоря Вострикова, который потерял в торговом центре троих маленьких деток, жену и сестру. Именно его вице-губернатор обвинил в "пиаре на трагедии".

Рудковская жестко высказалась в адрес действующего руководства области – ее губернатора Амана Тулеева. Он "даже не приехал на место пожара, так как боялся, что его кортеж будет затруднять движение машинам МЧС, когда там сгорали запертые в кинотеатре дети, сказал что проведет прием родственников погибших! Приём???? Не выйти к людям, не приехать в больницу к ребенку, который остался сиротой, его отец выбросил с 4 этажа и мальчик остался жив, но вся семья погибла, а провести прием, как Барин, и послать к митингующим вице-губернатора, который еще и оскорбил этого несчастного и убитого горем отца, потерявшего всю семью!" – пишет возмущенная Рудковская.

"С этим Губернатором, вице-губернатором и мэром все ясно! Человеческие жизни не вернуть, уйдите все в отставку! Дайте нормальной команде навести порядок в вашем коррумпированном клоповнике ! За который вы все несете ответственность!" – призвала продюсер.



Она сделала перепост со страницы Сергея Лазарева, который также остался возмущен обвинениями в адрес осиротевшего мужчины. "Уму непостижимо!!!! Какой позор!!" – написал он.

Певец также призвал к отставке этих "упырей-чиновников".



"Даже в минуты такой трагедии они не способны быть людьми, а мы платим им деньги, наши деньги, за их грязную работу!! Уроды!! У меня нет слов!!!" – написано на странице Лазарева.

Большинство пользователей поддержало знаменитостей в их требованиях.