Украинец поплатится за фейк о погибших в Кемерово
Украинский видеоблогер Евгений Вольнов, который под видом сотрудника МЧС звонил в морги города Кемерово и сообщал работникам о 300 погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", поплатится за свои действия. СК России возбудило в отношении Вольнова уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, он публично распространял недостоверную информацию о количестве жертв страшной трагедии. Блогер таким образом пытался дестабилизировать ситуацию и натравить жителей на власть, передает Telegram-канал Следком.
В ближайшее время его объявят в розыск, а следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Вольнову меры пресечения в виде ареста заочно.
Сообщения о том, что в "Зимней вишне" погибли свыше 300 человек, появились 26 марта. При этом пользователи Сети ссылались на работников морга. Однако из ролика Вольнова становится понятно, что эту фейковую информацию распространил он сам.
Пожар в Кемерово случился в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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