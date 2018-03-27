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Задержанным по делу трагедии в Кемерово предъявили обвинения

продолжениеРоссияне не дождались дня траура
Число обвиняемых может вырасти

Следственный комитет выдвинул обвинения пятерым фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, который по официальным данным унес жизни 64 человек.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что следователи продолжают выяснять, кто еще несет ответственность за жуткую трагедию.

Напомним, по делу о пожаре в Кемерово были задержаны технический директор компании-собственника, арендатор помещения, где возник пожар, сотрудник и руководитель организации, которые обслуживали сигнализацию в ТЦ, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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