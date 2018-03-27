Россияне не дождались дня траура
По российским городам прошли акции в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве 27 марта прошли два митинга: официальный на Манежной площади и неофициальный на Пушкинской. Москвичи принесли живые цветы и мягкие игрушки – в память о детях, заживо сгоревших в огненной ловушке.
Акция прошла и в Санкт-Петербурге. А самый первый митинг 27 марта состоялся в Магадане. Жители города принесли на Соборную площадь, сообщает РБК. Глава Магаданской области Владимир Печеный еще до объявления национального траура отменил в регионе все развлекательные мероприятия.
Память погибших кемеровчан почтили в Донецке. Во время пожара погибли 64 человека, пока не все тела еще опознаны родственниками.
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В самом Кемерово стихийный митинг начался утром 27 марта. Горожане требовали прозрачного расследования и отставки местных властей во главе с губернатором Аманом Тулеевым. Акция на площади Советов продлилась больше пяти часов. В город прибыл президент России Владимир Путин.
Память погибших почтили жители Улан-Удэ.
Воздушные шарики и цветы принесли жители Владивостока.
Собрались на памятный митинг и в Рязани.
В далеком Якутске зажигали свечи и несли живые цветы.
Казань, Иваново, Брянск, Беслан отдали дань памяти погибшим.
Выразили свои соболезнования россиянам и в Киеве.
Страшный пожар произошел в кемеровском ТЦ в воскресенье, 25 марта. по последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. В России 28 марта объявлен национальный траур.
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