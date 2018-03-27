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Россияне не дождались дня траура

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Санкт-Петербург. Фото:Сергей Коньков/ТАСС Брянск. Фото:Владимир Горовых/ТАСС
Иваново. Фото:Владимир Смирнов/ТАСС Казань. Фото:Егор Алеев/ТАСС Якутск. Фото:Вадим Скрябин/ТАСС Якутск. Фото:Вадим Скрябин/ТАСС +8
Память жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" почтили во многих городах как в России, так и за рубежом

По российским городам прошли акции в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве 27 марта прошли два митинга: официальный на Манежной площади и неофициальный на Пушкинской. Москвичи принесли живые цветы и мягкие игрушки – в память о детях, заживо сгоревших в огненной ловушке.

Москва. Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС

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Акция прошла и в Санкт-Петербурге. А самый первый митинг 27 марта состоялся в Магадане. Жители города принесли на Соборную площадь, сообщает РБК. Глава Магаданской области Владимир Печеный еще до объявления национального траура отменил в регионе все развлекательные мероприятия.

Санкт-Петербург. Фото:Сергей Коньков/ТАСС

Память погибших кемеровчан почтили в Донецке. Во время пожара погибли 64 человека, пока не все тела еще опознаны родственниками.

ВДонецк. Фото:Валентин Спринчак/ТАСС

В самом Кемерово стихийный митинг начался утром 27 марта. Горожане требовали прозрачного расследования и отставки местных властей во главе с губернатором Аманом Тулеевым. Акция на площади Советов продлилась больше пяти часов. В город прибыл президент России Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Кемерово. Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС

Память погибших почтили жители Улан-Удэ.

Улан-Удэ. Фото:Андрей Огородник/ТАСС

Воздушные шарики и цветы принесли жители Владивостока.

Владивосток. Фото:Юрий Смитюк/ТАСС

Собрались на памятный митинг и в Рязани.

Рязань. Фото:Александр Рюмин/ТАСС

Рязань. Фото:Александр Рюмин/ТАСС

В далеком Якутске зажигали свечи и несли живые цветы.

Якутск. Фото:Вадим Скрябин/ТАСС

Якутск. Фото:Вадим Скрябин/ТАСС

Казань, Иваново, Брянск, Беслан отдали дань памяти погибшим.

Казань. Фото:Егор Алеев/ТАСС

Иваново. Фото:Владимир Смирнов/ТАСС

Брянск. Фото:Владимир Горовых/ТАСС

Выразили свои соболезнования россиянам и в Киеве.

Киев. Фото:Игорь Яшкин/ТАСС

Страшный пожар произошел в кемеровском ТЦ в воскресенье, 25 марта. по последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. В России 28 марта объявлен национальный траур.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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