"Зимнюю вишню" погубила жадность

Чудом уцелевшая работница кинотеатра в злополучном торговом центре в Кемерово назвала причины трагедии

Ответ на вопрос, почему были закрыты двери в кинозалах ТЦ, следователи ищут третьи сутки. При этом версий много, а точных данных, подтверждающих хотя бы одну из них, пока нет.

Женщина, которая уволилась из центра незадолго до происшествия, несмотря на то что боится тяжелых последствий для себя и своей семьи, молчать не может. Она третьи сутки не спит, думая, могла ли предотвратить трагедию, если бы осталась.

Она рассказала, что "Зимняя вишня" выросла как гриб после дождя на месте бывшей кондитерской фабрики – всего года за полтора. И в кинотеатре, где она работала, была масса недочетов, поэтому "не удивительно, что случилось такое", цитирует ее сайт "Комсомольская правда".

Во-первых, никогда не работали запасные выходы (их по всему ТЦ было около 7), и эвакуационные, по одному на каждый зал, вообще никогда не открывались. Кроме того, очень тяжелые двери в кинозал нередко заклинивало.

Вторая версия, которую привела бывшая работница, – "эта вот противопожарная безопасность". По словам женщины, "все там сделано через одно место, и действительно могло произойти замыкание", да еще "дешевые легковоспламеняющиеся материалы" и проводка, сделанная на "отвали".

Крышу ни разу не ремонтировали, она вся протекала, и все капало на кабели многочисленных игровых автоматов. "Девочки с тряпками, с ведрами бегали, чтобы не замкнуло", – вспоминала женщина.

А как-то в кафе на четвертом этаже крыша "просто рухнула". Вот так "там вообще все сделано". "Положили кому-то на руку, себе загребали, вот и все", – пояснила свидетельница.

И ее не удивляет, что такое, "к сожалению, случилось". По мнению женщины, "просто кому-то было жалко денег, и на противопожарную безопасность тоже".