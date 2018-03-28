Блогеры извиняются за ложь о трагедии в Кемерово
После трагедии в Кемерово многие знаменитости приняли фейковые новости о нескольких сотнях погибших за правду и поспешили поделиться ими со своих страниц. И теперь, когда информация о 64 жертвах пожара железно подтверждена, некоторые нашли в себе силы принести извинения.
Слова покаяния высказала Ксения Бородина, за которой в Instagram следит больше 10 миллионов человек. Она опубликовала видео с погибшими детьми, которое сопроводила постом: "Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети".
Видеоблогер-миллионник Николай Соболев удалил из своего канала ролик, в котором настаивал на 300 погибших. По его утверждению, реальное количество жертв замалчивают, как при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Информацию об этом он взял из аудиоролика, найденного в мессенджере WhatsApp, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Сегодня он опубликовал пост, посвященный трагедии. "500 человек. 400, 150 или 64... К сожалению, суть остается неизменной. Даже если один человек погиб из-за халатности контролирующих органов и владельцев ТЦ – это трагедия. Наша с вами общая, национальная, ведь этим человеком мог оказаться любой из нас. В Кемерово, в любом другом городе... Сколько таких ТЦ? И кто за это в ответе?" – оставил он в своем микроблоге запись.
500 человек. 400, 150 или 64... к сожалению, суть остается неизменной. Даже если один человек погиб из-за халатности контролирующих органов и владельцев ТЦ - это трагедия. Наша с вами общая, национальная, ведь этим человеком мог оказаться любой из нас. В Кемерове, в любом другом городе...сколько таких ТЦ? И кто за это в ответе? А отвечать никто не хочет, с самого момента произошедшего мы наблюдаем лишь перекладывание ответственности и стрелок. Со стороны всех, кто как либо причастен к произошедшему. Губернатор, мэр, МЧС, владельцы ТЦ - в нашей стране виноватых нет. Есть лишь несчастный случай и козёл отпущения, на которого удобно спихивать то, за что сил не хватает нести ответственность. Отдельно - про телеканалы. Стыдно и неловко смотреть как Малышева готовит какие-то борщи на "Первом", пока в Кемерове идёт митинг, а люди требуют тех самых ответов. Что будет дальше? По миллиону получат семьи, стандартный откуп за человеческую жизнь. Устроят МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ, которые устраивать нужно было задолго ДО. Ужесточат законы, замечательно! Но какой в этом смысл, если люди берут взятки за их неисполнение?... Если из кондитерской фабрики можно сделать торговый центр?! Начхать на пожарную сигнализацию, закрыть эвакуационные выходы, нанять некомпетентных сотрудников... никто ведь проверять не будет. Коррупция - это национальное горе. Об этом я поговорил в ролике на канале, потому что молчать об этом я не могу. И вас призываю этого не делать.
Принесло извинения за распространение ложных сведений и популярное интернет-сообщество МDК. От его имени в Twitter было опубликовано следующее сообщение: "Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать".
Ранее тех, кто распространял в Сети информацию о сотнях жертвах, назвали "трупоедами". Так, например, проект "Немагия" озвучил информацию о 355 жертвах, сославшись на информацию неизвестной женщины, якобы полученной ею от МЧС. Этот ролик посмотрели уже более 2 млн раз.
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