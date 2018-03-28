Блогеры извиняются за ложь о трагедии в Кемерово

Популярные в блогосфере персоны наши в себе силы попросить прощение за фейковую информацию о сотнях погибших

После трагедии в Кемерово многие знаменитости приняли фейковые новости о нескольких сотнях погибших за правду и поспешили поделиться ими со своих страниц. И теперь, когда информация о 64 жертвах пожара железно подтверждена, некоторые нашли в себе силы принести извинения.

Слова покаяния высказала Ксения Бородина, за которой в Instagram следит больше 10 миллионов человек. Она опубликовала видео с погибшими детьми, которое сопроводила постом: "Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети".

Видеоблогер-миллионник Николай Соболев удалил из своего канала ролик, в котором настаивал на 300 погибших. По его утверждению, реальное количество жертв замалчивают, как при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Информацию об этом он взял из аудиоролика, найденного в мессенджере WhatsApp, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Сегодня он опубликовал пост, посвященный трагедии. "500 человек. 400, 150 или 64... К сожалению, суть остается неизменной. Даже если один человек погиб из-за халатности контролирующих органов и владельцев ТЦ – это трагедия. Наша с вами общая, национальная, ведь этим человеком мог оказаться любой из нас. В Кемерово, в любом другом городе... Сколько таких ТЦ? И кто за это в ответе?" – оставил он в своем микроблоге запись.

Принесло извинения за распространение ложных сведений и популярное интернет-сообщество МDК. От его имени в Twitter было опубликовано следующее сообщение: "Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать".

Ранее тех, кто распространял в Сети информацию о сотнях жертвах, назвали "трупоедами". Так, например, проект "Немагия" озвучил информацию о 355 жертвах, сославшись на информацию неизвестной женщины, якобы полученной ею от МЧС. Этот ролик посмотрели уже более 2 млн раз.