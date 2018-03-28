Маликов написал музыку в память жертв пожара в Кемерово
В России 28 марта объявлен национальный траур попогибшим в ТЦ "Зимняя вишня". Дмитрий Маликов не остался безучастным к кемеровской трагедии.
В своем блоге в сети Instagram он опубликовал ролик с музыкальной композицией, написанной в память о сгоревших в огне. Музыка Маликова – щемяще-грустная и очень светлая – понравилась подписчикам певца. Они оставили под постом очень много теплых комментариев. "Благодарю от всех кемеровчан", "Спасибо вам за музыку Дмитрий!", "Когда слушаешь музыку, то это светлые слезы.." – написали пользователи Сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Многие российские звезды откликнулись на трагедию в Кузбассе, пишет "Экспресс-газета". Так, Елена Темникова перенесла на осень своей концерт в Кемерово, который был запланирован на начало апреля. Она также рассказала, что деньги, вырученные от продажи билетов, перечислит в Кемеровское отделение Красного Креста. Лолита Милявская передаст свой гонорар за прошедший 27 марта в Перми концерт семьям, чьи дети погибли в "Зимней вишне".
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