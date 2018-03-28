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Маликов написал музыку в память жертв пожара в Кемерово

Дмитрий Маликов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
продолжениеПострадавшим в кемеровском пожаре придет помощь из Риги
Артист выразил соболезнования погибшим в страшной трагедии

В России 28 марта объявлен национальный траур попогибшим в ТЦ "Зимняя вишня". Дмитрий Маликов не остался безучастным к кемеровской трагедии. 

В своем блоге в сети Instagram он опубликовал ролик с музыкальной композицией, написанной в память о сгоревших в огне. Музыка Маликова – щемяще-грустная и очень светлая – понравилась подписчикам певца. Они оставили под постом очень много теплых комментариев. "Благодарю от всех кемеровчан", "Спасибо вам за музыку Дмитрий!", "Когда слушаешь музыку, то это светлые слезы.." – написали пользователи Сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

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Невозможно пережить.. #кемерово

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)


Многие российские звезды откликнулись на трагедию в Кузбассе, пишет "Экспресс-газета". Так, Елена Темникова перенесла на осень своей концерт в Кемерово, который был запланирован на начало апреля. Она также рассказала, что деньги, вырученные от продажи билетов, перечислит в Кемеровское отделение Красного Креста. Лолита Милявская передаст свой гонорар за прошедший 27 марта в Перми концерт семьям, чьи дети погибли в "Зимней вишне".

Валентина МАЙОРОВА
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