Ургант свернул все съемки
Среда, 28 марта, объявлена днем национального траура по погибшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
В связи с этим многие российские артисты отменили свои выступления, сообщает Telegram-канал Super. Телешоу "Вечерний Ургант" не выйдет в эфир 28 марта, певица Ольга Бузова отменила презентацию 27 марта. Группа "Звери" не даст 28 марта концерт в Уфе.
Губернский театр Сергея Безрукова 26 марта отменил мероприятия в Москве, еще до объявления национального траура. Дима Билан не будет давать концерт в Архангельске 28 марта, в этот же день отменил свое ледовое шоу Илья Авербух в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что российские знаменитости потребовали, чтобы в России объявили национальный траур – сначала траур по погибшим был объявлен только в Кемерово.
В Москве 27 марта на Манежной площади в 17 часов началась акция в память жертв кузбасской трагедии.
Пожар в "Зимней вишне" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Чтобы
трагедия в Кемерово не повторилась, паблик "Я живу [В]
Красноярске" запустил в Сети акцию #заперто.
Всем горожанам предлагается посмотреть, что происходит с аварийными выходами в местах их работы или учебы. Если спасательные пути закрыты, пользователей просят выложить фотографию выхода с хештегом #заперто, чтобы было понятно, что он не безопасен. К акции присоединились и другие российские города.
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