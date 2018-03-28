Пострадавшим в кемеровском пожаре придет помощь из Риги

Мэр латвийской столицы пообещал материально поддержать кемеровчан

На своей странице в Facebook рижский глава Нил Ушаков написал, что город выплатит компенсации семьям, которые потеряли близких при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 тысяч евро", – написал Ушаков.

По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты городской думы. Планируется, что это решение рассмотрят на Финансовом комитете уже завтра.

Реальное число погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ составило 64 человека.