Пострадавшим в кемеровском пожаре придет помощь из Риги

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На своей странице в Facebook рижский глава Нил Ушаков написал, что город выплатит компенсации семьям, которые потеряли близких при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
"Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 тысяч евро", – написал Ушаков.
По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты городской думы. Планируется, что это решение рассмотрят на Финансовом комитете уже завтра.
Реальное число погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ составило 64 человека.
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