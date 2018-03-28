Тулеев довел Гришковца до тошноты

Известный актер и режиссер обратился к землякам

Драматург, писатель и артист Евгений Гришковец, уроженец города Кемерово, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" опубликовал в своем блоге Instagram эмоциональный пост.

"Город Кемерово безутешен. Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает...", – написал Гришковец.

Вместе с тем артист считает, что не стоит к случившейся беде примешивать еще и позор. Нельзя, чтобы нечистоплотные люди воспользовались горем и гневом скорбящих горожан, считает Гришковец. "Нам надо держаться достойно! Скорбно, не сдерживая горестных слез и стонов, и торжественно похоронить погибших. Заботливо и умно помочь тем, кто в помощи нуждается... Вылечить тех, кто спасся... И во всем разобраться очень строго и подробно!" – подчеркнул Евгений Валерьевич.

Подписчики поддержали Гришковца: "Спасибо за искренние слова и трезвомыслие", "Прекрасные слова", "Минск скорбит с Вами. Будьте сильными и не теряйте смысл!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, реальное число жертв составило 64 человека. Из них 41 ребенок.