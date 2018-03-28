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Тулеев довел Гришковца до тошноты

Евгений Гришковец. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Brygin
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Известный актер и режиссер обратился к землякам

Драматург, писатель и артист Евгений Гришковец, уроженец города Кемерово, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" опубликовал в своем блоге Instagram эмоциональный пост.

"Город Кемерово безутешен. Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает...", – написал Гришковец. 

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Вместе с тем артист считает, что не стоит к случившейся беде примешивать еще и позор.  Нельзя, чтобы нечистоплотные люди воспользовались горем и гневом скорбящих горожан, считает Гришковец. "Нам надо держаться достойно! Скорбно, не сдерживая горестных слез и стонов, и торжественно похоронить погибших. Заботливо и умно помочь тем, кто в помощи нуждается... Вылечить тех, кто спасся... И во всем разобраться очень строго и подробно!" – подчеркнул Евгений Валерьевич.

Запись от 27 марта. Здравствуйте, земляки! Город Кемерово безутешен. Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Наш родной город долгие годы будет ассоциируется с той бедой, которую мы сейчас переживаем... И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался ещё и позор.... Мы мужественные люди! Нам обязательно нужно держаться достойно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает... Очень хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довёл страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться!!!!! Я уже наслушался пьяных нюнь людей, которые с упоением и сладострастием бросаются сотнями жертв, якобы сокрытых. Невообразимое количество людей сейчас стараются как-то воспользоваться нашим горем и гневом. Ещё долго журналистская мерзость и интернет-плесень будет обсасывать и смаковать детали и видео страшной гибели наших маленьких прекрасных земляков... А нам надо держаться достойно! Скорбно, не сдерживая горестных слез и стонов, и торжественно похоронить погибших. Заботливо и умно помочь тем, кто в помощи нуждается... Вылечить тех, кто спасся... И во всем разобраться очень строго и подробно! Горюю с вами. Каждую секунду горюю! Ваш Гришковец #ЕвгенийГришковец #Гришковец #Кемерово

Публикация от Евгений Гришковец (@egrishkovets)


Подписчики поддержали Гришковца: "Спасибо за искренние слова и трезвомыслие", "Прекрасные слова", "Минск скорбит с Вами. Будьте сильными и не теряйте смысл!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, реальное число жертв составило 64 человека. Из них 41 ребенок.

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