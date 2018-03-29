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В Кемерово состоятся похороны погибших при пожаре

продолжениеРаскрыта причина возгорания в «Зимней вишне»
Опознанные родственниками тела отправили и в другие города

В четверг, 29 марта, в Кемерово состоятся похороны двух погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Также еще двух жертв захоронят в Томске. Об этом рассказал директор муниципального предприятия "Спецбюро" Игорь Алхимов.

По его слова, опознанные родственниками тела отправили в Новокузнецк, Томск и Красноярск, передает РИА "Новости".

Пожар в Кемерово случился в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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