Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа причина возгорания в «Зимней вишне»

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
продолжениеЧисло пострадавших при пожаре в Кемерово возросло
Эксперты практически завершили изучение сгоревшего торгового центра в Кемерово

Окончательного заключения специалисты пока не дали, однако приоритетная версия, которая вероятнее всего станет основной, уже названа. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Пожар вспыхнул в закрытой полости, где находилось электрооборудование. Место возгорания располагалось между третьим и четвертым этажами рядом с детскими аттракционами. Напомним, в игровой зоне был "сухой" бассейн, заполненный поролоновыми шариками. Ранее следователи предположили, что его подожгли. Однако теперь эксперты предполагают, что причиной трагедии в "Зимней вишне" стало короткое замыкание.

По теме

С места происшествия специалисты изъяли более 800 предметов, которые теперь направят на криминалистическую идентификацию.

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей