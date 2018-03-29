Эксперты практически завершили изучение сгоревшего торгового центра в Кемерово

Окончательного заключения специалисты пока не дали, однако приоритетная версия, которая вероятнее всего станет основной, уже названа. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Пожар вспыхнул в закрытой полости, где находилось электрооборудование. Место возгорания располагалось между третьим и четвертым этажами рядом с детскими аттракционами. Напомним, в игровой зоне был "сухой" бассейн, заполненный поролоновыми шариками. Ранее следователи предположили, что его подожгли. Однако теперь эксперты предполагают, что причиной трагедии в "Зимней вишне" стало короткое замыкание.

С места происшествия специалисты изъяли более 800 предметов, которые теперь направят на криминалистическую идентификацию.