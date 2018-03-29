Названа причина возгорания в «Зимней вишне»
Окончательного заключения специалисты пока не дали, однако приоритетная версия, которая вероятнее всего станет основной, уже названа. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Пожар вспыхнул в закрытой полости, где находилось электрооборудование. Место возгорания располагалось между третьим и четвертым этажами рядом с детскими аттракционами. Напомним, в игровой зоне был "сухой" бассейн, заполненный поролоновыми шариками. Ранее следователи предположили, что его подожгли. Однако теперь эксперты предполагают, что причиной трагедии в "Зимней вишне" стало короткое замыкание.
С места происшествия специалисты изъяли более 800 предметов, которые теперь направят на криминалистическую идентификацию.
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