Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Telegram приходит в себя

Мессенджер частично восстановил работу после глобального сбоя

Сервис сообщений Telegram вновь стал доступен пользователям после трехчасовой паузы. Администрация мессенджера заявила в Twitter, что в странах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки все проблемы решены. Однако допустила, что жители Германии, Ирана и стран СНГ еще могут сталкиваться с некорректной работой сервиса.

Между тем пользователи в России отмечают, что сообщения через мессенджер начали отправляться, но уходят с задержкой.

По теме

Ранее основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что у сервиса – глобальный сбой, вызванный отключением питания в кластере серверов в Европе. По его словам, его команда сделала все возможное, чтобы мессенджер работал, но многое зависит от провайдера центра обработки данных.

Предыдущий масштабный сбой сервиса произошел в феврале 2018 года.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников

Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей