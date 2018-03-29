Telegram приходит в себя

Мессенджер частично восстановил работу после глобального сбоя

Сервис сообщений Telegram вновь стал доступен пользователям после трехчасовой паузы. Администрация мессенджера заявила в Twitter, что в странах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки все проблемы решены. Однако допустила, что жители Германии, Ирана и стран СНГ еще могут сталкиваться с некорректной работой сервиса.

Между тем пользователи в России отмечают, что сообщения через мессенджер начали отправляться, но уходят с задержкой.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что у сервиса – глобальный сбой, вызванный отключением питания в кластере серверов в Европе. По его словам, его команда сделала все возможное, чтобы мессенджер работал, но многое зависит от провайдера центра обработки данных.

Предыдущий масштабный сбой сервиса произошел в феврале 2018 года.