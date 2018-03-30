За мигалки платят рядовые автоинспекторы
Им не раз приходилось тратить собственные деньги на оборудование и обслуживание служебных автомобилей. Инспекторы покупали мигалки, оклеивали их спецсимволикой.
На вопрос, где брать на это средства, им давали "прямо понять: зарабатывай на водителях", – рассказал "Газете.Ru" уволенный сотрудник ГИБДД Сергей Симовоньян. При этом "за переработки никогда не было никаких доплат", рядовые сотрудники могли всю неделю находиться на посту по 15 часов в сутки.
И ежедневно "приходилось выполнять не только свою палочную норму по протоколам, но и приносить сверх того, чтобы это шло в зачет приближенным к руководству инспекторам", добавил Симовоньян. А в ответ на жалобы гаишников на них вешают "дисциплинарные взыскания по совершенно формальным причинам", а потом и вовсе увольняют.
А инспектора Александра Марухно после отказа платить за возможность ездить на хорошем служебном автомобиле совсем лишили патрульной машины и поставили работать на единственном в городе перекрестке. Там он и прослужил почти три года в звании капитана с зарплатой 35 тыс. рублей.
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