Пенсионеров грабят все подряд
Средства исчезают при досрочном переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой. И граждан даже не предупреждают о финансовых потерях, пользуясь их незнанием.
В прошлом году инвестиционный доход россиян по этой причине сократился на более чем 33 млрд рублей. А на сегодняшний день граждане теряют его при переводе накопительной пенсии чаще одного раза в пять лет, пишет "Российская газета".
Только очень скоро сообщать пенсионерам об этом придется. Правительство поддержало законопроект, который требует информировать застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и регулирует порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.
Как сообщалось ранее, многие эксперты называют вложение денег в негосударственные пенсионные фонды рискованным и неэффективным. Они объясняли это тем, что доходность в НПФ зачастую не превышает 2-3% в год и сложностью возврата средств в случае, если фонд "прогорит", напоминает URA.RU.
Но обирают стариков не только фонды. В Карелии работница "Почты России" прибрала к рукам больше 890 тыс. руб., принадлежавших пенсионерам. Об этом сегодня сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Предприимчивая особа "выжидала определенный период и, после того как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий", а деньги присваивала.
Газ из РФ пустят в КНДР
В Сеуле считают, что это будет полезно для региона
Крым прорвал изоляцию
Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина