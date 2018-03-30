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Пенсионеров грабят все подряд

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Сами пожилые россияне и не догадываются, что их деньги уплывают в неизвестном направлении

Средства исчезают при досрочном переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой. И граждан даже не предупреждают о финансовых потерях, пользуясь их незнанием.

В прошлом году инвестиционный доход россиян по этой причине сократился на более чем 33 млрд рублей. А на сегодняшний день граждане теряют его при переводе накопительной пенсии чаще одного раза в пять лет, пишет "Российская газета". 

Только очень скоро сообщать пенсионерам об этом придется. Правительство поддержало законопроект, который требует информировать застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и регулирует порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.

Как сообщалось ранее, многие эксперты называют вложение денег в негосударственные пенсионные фонды рискованным и неэффективным. Они объясняли это тем, что доходность в НПФ зачастую не превышает 2-3% в год и сложностью возврата средств в случае, если фонд "прогорит", напоминает URA.RU.

Но обирают стариков не только фонды. В Карелии работница "Почты России" прибрала к рукам больше 890 тыс. руб., принадлежавших пенсионерам. Об этом сегодня сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.  

Предприимчивая особа "выжидала определенный период и, после того как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий", а деньги присваивала.

Алла НИКИТИНА
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