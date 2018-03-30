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Тучные мужчины обречены

Здоровье и жизнь представителей сильного пола в России находятся под угрозой

А виною всему – лишний вес, который в последнее время прямо-таки преследует наших соотечественников. И положительных изменений не наблюдается, заявили в Минздраве.

"С 2003 года по 2013-й ожирение у мужчин стало чаще в три раза. В течение последних лет позитивной динамики по точечным исследованиям, к сожалению, мы не видим", – рассказал корреспонденту "Газеты.Ru" специалист ведомства по профилактической медицине Сергей Бойцов.

Чрезмерная масса тела стала угрожающим вызовом в нашей стране. Она приводит к преждевременной гипертонии, атеросклерозу и онкологическим заболеваниям.

Алла НИКИТИНА
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