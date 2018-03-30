Норвежцы портят россиянам рыбу

Вопреки всем законам природы лососи из Норвегии стремятся в Россию

Академик Геннадий Матишов заявил, что сбежавшие из лососевых ферм Норвегии рыбы угрожают генофонду русской семги.

"Сотни тысяч беглецов... оказали очень серьезное влияние на благополучие, прежде всего нерестилище диких популяций атлантического лосося в реках России", – цитирует Матишова РИА "Новости".

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По словам Матишова, на фермах в Норвегии выращиваются более 1 млн т особей в год. Из-за разрыва сетей во время штормов и аварий эта рыба время от времени возвращается в естественную среду. Самое удивительное, что, несмотря на закон хоминга, согласно которому лососи возвращаются в реку рождения, норвежскую рыбу неудержимо влечет в водоемы севера России. В результате лососи скрещиваются с семгой, негативно влияя на ее генофонд.

Самое ужасное, что из-за этого ухудшается великолепный вкус российской семги. "Можно точно утверждать, что семга из наших холодных вод обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению со своими собратьями, выращенными в садках в более теплой воде", – подчеркивает доктор биологических наук профессор Нонна Журавлева.

В Норвегии тоже озадачились вопросом, куда уходит заботливо выращенная рыба. По словам Журавлевой, чтобы узнать, сколько лососей заходят в реки европейского Севера России и в какие, нужны экспедиции, работа специалистов-генетиков, а также электронное мечение искусственно выращиваемых рыб.

Ну а любителям русской семги остается надеяться, что ее вкус не будет непоправимо испорчен.