В дни ЧМ-2018 "Сапсанов" станет больше

РЖД сделали подарок болельщикам

Во время проведения футбольного чемпионата мира между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать увеличенное количество самых скорых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

В сутки между двумя столицами станут ходить 30 "Сапсанов", уточняет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РЖД. В частности, поезда с номерами с 761 по 764 будут ходить семь дней в неделю, а не так, как сейчас, только по выходным.

В некоторых поездах будет увеличено количество вагонов. Уже сейчас все желающие могут приобрести билеты с 15 июня по 13 июля.