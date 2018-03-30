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В дни ЧМ-2018 "Сапсанов" станет больше

РЖД сделали подарок болельщикам

Во время проведения футбольного чемпионата мира между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать увеличенное количество самых скорых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

В сутки между двумя столицами станут ходить 30 "Сапсанов", уточняет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РЖД. В частности, поезда с номерами с 761 по 764 будут ходить семь дней в неделю, а не так, как сейчас, только по выходным.

В некоторых поездах будет увеличено количество вагонов. Уже сейчас все желающие могут приобрести билеты с 15 июня по 13 июля.

Алла НИКИТИНА
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