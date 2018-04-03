На защиту виновных в теракте в Петербурге встали родственники

По их словам, преступники жили в одной квартире и якобы даже не общались друг с другом

Родные обвиняемых в прошлогоднем теракте в метро Санкт-Петербурга заявили о незаконности задержания. По их словам, они ничего не знали о планах близких.

"Утром рано уходили на работу и поздно вечером приходили. Мы даже чай с ними не пили", – цитирует сестру обвиняемого телеканал "360".

Она подчеркнула, что подозреваемые жили в одной квартире и почти не общались друг с другом. При этом родственница выразила недоумение, что у предполагаемых преступников взяли слюну на анализ.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Жертвами стали 16 человек, в том числе сам террорист-смертник.

