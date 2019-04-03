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Петербург скорбит по жертвам теракта в метро

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС +1
Станция "Технологический институт" завалена цветами

Годовщину страшной трагедии отмечают в Санкт-Петербурге. Два года назад, 3 апреля 2017 г., смертник Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Вместе с террористом погибли 15 человек, еще более 80 были ранены.

Жертв могло быть больше, но сотрудники охраны метрополитена вовремя заметили бесхозную сумку на станции "Площадь Восстания" и предотвратили взрыв.

Следствие установило, что Джалилов был участником преступной группы, которая планировала устроить в Северной столице несколько терактов. Вскоре в в Санкт-Петербурге и Подмосковье было задержано 11 человек, причастных к организации преступления.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Судебный процесс над подозреваемыми начался накануне 2-й годовщины трагедии, 2 апреля 2019 года. Пока все отрицают свою вину, передает ТАСС.

В среду, 3 апреля, все желающие могут прийти в Собор Святой Живоначальной Троицы, где на 13.00 запланирована панихида по жертвам теракта. В 14.00 состоится официальная церемония возложения цветов у станции метро "Технологический институт", сообщает "Росбалт".  

Ранее печальную дату отметили москвичи.

Николай ВИКТОРОВ
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