В Финляндии приняли роды у мужчины

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Отец мальчика в прошлом был женщиной, но сменил пол. И в 2016 г. получил соответствующее удостоверение личности.
Беременность и роды прошли без особых проблем. Сын "весил почти четыре фунта (1,81 кг)", рассказал папа.
Чтобы завести ребенка с партнером, ему пришлось прервать гормональную терапию.
Самыми главными трудностями родителей стали бюрократические препоны. Медицинские электронные системы в консультации и больнице отказывались принимать информацию о беременной с социальным идентификационным номером мужчины, отмечает FlashNord.
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