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В Финляндии приняли роды у мужчины

Впервые в мире ребенок появился на свет таким образом

Отец мальчика в прошлом был женщиной, но сменил пол. И в 2016 г. получил соответствующее удостоверение личности.

Беременность и роды прошли без особых проблем. Сын "весил почти четыре фунта (1,81 кг)", рассказал папа.

Чтобы завести ребенка с партнером, ему пришлось прервать гормональную терапию. 

Самыми главными трудностями родителей стали бюрократические препоны. Медицинские электронные системы в консультации и больнице отказывались принимать информацию о беременной с социальным идентификационным номером мужчины, отмечает FlashNord.

Алла НИКИТИНА
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