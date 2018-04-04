В Финляндии приняли роды у мужчины

Впервые в мире ребенок появился на свет таким образом

Отец мальчика в прошлом был женщиной, но сменил пол. И в 2016 г. получил соответствующее удостоверение личности.

Беременность и роды прошли без особых проблем. Сын "весил почти четыре фунта (1,81 кг)", рассказал папа.

Чтобы завести ребенка с партнером, ему пришлось прервать гормональную терапию.

Самыми главными трудностями родителей стали бюрократические препоны. Медицинские электронные системы в консультации и больнице отказывались принимать информацию о беременной с социальным идентификационным номером мужчины, отмечает FlashNord.