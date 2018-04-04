В Подмосковье красят сугробы к Пасхе

Жители Химок вовсю готовятся к Светлому Христову Воскресению

Они уже по-своему потренировались в покраске яиц на снегу во дворе дома. Цвета выбрали яркие: салатовый, синий и светло-желтый.

Неизвестные просто высыпали пищевую краску для разукрашивания пасхальных яиц на белый снег. Сугроб вызвал бурные обсуждения в местном паблике "ВКонтакте", ведь Пасха все ближе.

Может, это вариант для ленивых, предположила местная жительница. "А что, взял сваренное яйцо и положил в сугроб, а краска сама прилипнет", – поделилась она с корреспондентом "Подмосковья сегодня".