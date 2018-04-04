Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Родные погибшего в ТЦ "Персей" рассказали страшное

Фото: ГУ МЧС РФ по г. Москве/ТАСС
Мужчина умер из-за рокового стечения обстоятельств

Погибший незадолго до смерти перенес инфаркт и плохо ходил. Об этом рассказал его сын. О трагедии семья узнала из новостей. "Смотрел новости, там писали, что произошел контакт на каком-то складе, там электричество было", – цитирует его "360".

Родные сообщили, что 45-летний мужчина работал кладовщиком, но не в загоревшемся сегодня торговом центре, а в соседнем магазине. Там продают товары для вязания. В "Персей" он попал по роковой случайности. Жена и сын предположили, что хотел пообедать.

Близкие встревожились, когда глава семьи перестал отвечать на звонки. Обычно он всегда брал трубку. Но в этот день были слышны лишь длинные гудки. У погибшего остались двое сыновей.

Московский торговый центр "Персей" загорелся днем 4 апреля. Пламя вспыхнуло на складе, расположенном на четвертом этаже, где хранилась пряжа.

При пожаре погиб один человек, пострадали еще шесть.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Эрдоган увел у Путина девушку

Курьезный момент попал на видео

Китай бросил клич на борьбу с США

Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей