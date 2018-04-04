Родные погибшего в ТЦ "Персей" рассказали страшное
Погибший незадолго до смерти перенес инфаркт и плохо ходил. Об этом рассказал его сын. О трагедии семья узнала из новостей. "Смотрел новости, там писали, что произошел контакт на каком-то складе, там электричество было", – цитирует его "360".
Родные сообщили, что 45-летний мужчина работал кладовщиком, но не в загоревшемся сегодня торговом центре, а в соседнем магазине. Там продают товары для вязания. В "Персей" он попал по роковой случайности. Жена и сын предположили, что хотел пообедать.
Близкие встревожились, когда глава семьи перестал отвечать на звонки. Обычно он всегда брал трубку. Но в этот день были слышны лишь длинные гудки. У погибшего остались двое сыновей.
Московский торговый центр "Персей" загорелся днем 4 апреля. Пламя вспыхнуло на складе, расположенном на четвертом этаже, где хранилась пряжа.
При пожаре погиб один человек, пострадали еще шесть.
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