Родные погибшего в ТЦ "Персей" рассказали страшное

Мужчина умер из-за рокового стечения обстоятельств

Погибший незадолго до смерти перенес инфаркт и плохо ходил. Об этом рассказал его сын. О трагедии семья узнала из новостей. "Смотрел новости, там писали, что произошел контакт на каком-то складе, там электричество было", – цитирует его "360".

Родные сообщили, что 45-летний мужчина работал кладовщиком, но не в загоревшемся сегодня торговом центре, а в соседнем магазине. Там продают товары для вязания. В "Персей" он попал по роковой случайности. Жена и сын предположили, что хотел пообедать.

Близкие встревожились, когда глава семьи перестал отвечать на звонки. Обычно он всегда брал трубку. Но в этот день были слышны лишь длинные гудки. У погибшего остались двое сыновей.

Московский торговый центр "Персей" загорелся днем 4 апреля. Пламя вспыхнуло на складе, расположенном на четвертом этаже, где хранилась пряжа.

При пожаре погиб один человек, пострадали еще шесть.