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Настю Рыбку обвиняют в изнасиловании и организации проституции

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Выяснилось, что скандальная эскортница плавала в мутной воде

В Таиланде Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, а также Александра Кириллова (он же Алекс Лесли) и еще 8 человек, арестованных за организацию "секс-тренинга", обвинили в изнасиловании и организации проституции.

Заявление от потерпевших приняли в курортном городе Паттайя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городском отделе уголовной полиции. По информации собеседника агентства, основные обвинения в заявлении выдвинуты только против одного из арестованных, другие проходят по делу как сообщники.

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Суд над Рыбкой, Лесли и другими фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" пройдет 17 апреля. При этом их защитник попросил суд провести слушание дела пораньше, так как обвиняемые хотят признать свою вину. Ранее трое из них уже сделали это и отделались условными сроками и маленькими штрафами.

Если делу по обвинению в изнасиловании будет дан ход, постановление суда по предыдущему делу – о нелегальном бизнесе и работе – не приведет к быстрой депортации обвиняемых, добавил источник.

Валентина МАЙОРОВА
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