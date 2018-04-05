Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-охранник Березовского готовил компромат на Володина

Сергей Соколов. Кадр youtube.com
Покаянное письмо пришло из СИЗО

Глава охранного предприятия "Атолл", бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов не просто собирал компромат на чиновников и топ-менеджеров – он его выдумывал. В этом признался сам Соколов. С января текущего года он находится в следственном изоляторе, и у него было время подумать, осознать и раскаяться. По крайней мере, свое многостраничное письмо он так и назвал – "покаяние". Документ оказался в распоряжении РБК.

Синей шариковой ручкой, четким почерком излагает Соколов свою неприглядную историю. Как дискредитировал гендиректора ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова и директора по финансам и экономике той же компании Николая Неплюева. Это с его подачи и по заказу "неких высокопоставленных людей" была подготовлена "целая серия компрометирующих материалов" и сфабрикован "целый ряд фиктивных ситуаций" в отношении предпринимателей. Если бы дело было докручено до конца, Суслов и Неплюев оказались бы "за решеткой по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками". Вот только заказчики "захотели получить то, что им не принадлежало", поэтому дело не докрутили.

Фабриковал Соколов компромат и на спикера Госдумы Вячеслава Володина, занимавшего в то время должность первого замглавы администрации президента, а также на замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко. Тут требовалось собрать "доказательства" еще не совершенного, но готовящегося преступления. В частности, Володина заказчик предлагал обвинить "в связях со спецслужбами США", что должно было "произвести эффект разорвавшейся бомбы, привести к отставке Володина" и освободить место для ставленника заказчика. Чтобы придать фальсифицированной электронной переписке вид подлинной, Соколов придумал "представить ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы".

"Я пытался обвинить людей в страшном преступлении – государственной измене!" – сокрушается автор письма.

"Тошно" ему и при воспоминании о заказе на замдиректора ФСИН Владислава Цатурова. "Я не знал, кто это, что он сделал и в чем виноват. Я поинтересовался у коллег, которые занимались этим "делом", и они пояснили мне, что на Цатурова пришел заказ по сбору компромата, за что были заплачены хорошие деньги", – пишет Соколов. Он признается, что на Цатурова "настоящего компромата не нашлось", в связи с чем было решено "сфабриковать материал" и "слить" его СМИ. История вышла складная, с некоей гордостью отмечает Соколов. "В опубликованных статьях Цатуров был "изобличен" в хищении бюджетных средств, связях с "ворами в законе", криминальными авторитетами и крупными бизнесменами, а также получении "откатов" за распределение осужденных лиц по местам отбывания наказаний", – перечисляет автор письма.

Надо сказать, имена заказчиков Соколов не раскрывает. Но все остальные подробности изложены досконально. Сейчас ему стыдно: "Это письмо – мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь".

Кстати, подлинность письма РБК подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев: "Знаю, что он написал это письмо, он мне его показывал".

Сергей Соколов был арестован в январе 2018 г. по запросу ФСБ. Его обвиняют в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Не исключено, что данное письмо он написал, чтобы убедить суд в своем раскаянии и получить снисхождение при вынесении приговора.  

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Британцы нашли место производства "Новичка"

К делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери снова приплели Россию

США занервничали после раскола Запада в "деле Скрипаля"

Вашингтон потребовал от лидеров других государств принять более жесткие меры в отношении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей