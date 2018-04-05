Экс-охранник Березовского готовил компромат на Володина

Покаянное письмо пришло из СИЗО

Глава охранного предприятия "Атолл", бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов не просто собирал компромат на чиновников и топ-менеджеров – он его выдумывал. В этом признался сам Соколов. С января текущего года он находится в следственном изоляторе, и у него было время подумать, осознать и раскаяться. По крайней мере, свое многостраничное письмо он так и назвал – "покаяние". Документ оказался в распоряжении РБК.

Синей шариковой ручкой, четким почерком излагает Соколов свою неприглядную историю. Как дискредитировал гендиректора ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова и директора по финансам и экономике той же компании Николая Неплюева. Это с его подачи и по заказу "неких высокопоставленных людей" была подготовлена "целая серия компрометирующих материалов" и сфабрикован "целый ряд фиктивных ситуаций" в отношении предпринимателей. Если бы дело было докручено до конца, Суслов и Неплюев оказались бы "за решеткой по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками". Вот только заказчики "захотели получить то, что им не принадлежало", поэтому дело не докрутили.

Фабриковал Соколов компромат и на спикера Госдумы Вячеслава Володина, занимавшего в то время должность первого замглавы администрации президента, а также на замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко. Тут требовалось собрать "доказательства" еще не совершенного, но готовящегося преступления. В частности, Володина заказчик предлагал обвинить "в связях со спецслужбами США", что должно было "произвести эффект разорвавшейся бомбы, привести к отставке Володина" и освободить место для ставленника заказчика. Чтобы придать фальсифицированной электронной переписке вид подлинной, Соколов придумал "представить ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы".

"Я пытался обвинить людей в страшном преступлении – государственной измене!" – сокрушается автор письма.

"Тошно" ему и при воспоминании о заказе на замдиректора ФСИН Владислава Цатурова. "Я не знал, кто это, что он сделал и в чем виноват. Я поинтересовался у коллег, которые занимались этим "делом", и они пояснили мне, что на Цатурова пришел заказ по сбору компромата, за что были заплачены хорошие деньги", – пишет Соколов. Он признается, что на Цатурова "настоящего компромата не нашлось", в связи с чем было решено "сфабриковать материал" и "слить" его СМИ. История вышла складная, с некоей гордостью отмечает Соколов. "В опубликованных статьях Цатуров был "изобличен" в хищении бюджетных средств, связях с "ворами в законе", криминальными авторитетами и крупными бизнесменами, а также получении "откатов" за распределение осужденных лиц по местам отбывания наказаний", – перечисляет автор письма.

Надо сказать, имена заказчиков Соколов не раскрывает. Но все остальные подробности изложены досконально. Сейчас ему стыдно: "Это письмо – мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь".

Кстати, подлинность письма РБК подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев: "Знаю, что он написал это письмо, он мне его показывал".

Сергей Соколов был арестован в январе 2018 г. по запросу ФСБ. Его обвиняют в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Не исключено, что данное письмо он написал, чтобы убедить суд в своем раскаянии и получить снисхождение при вынесении приговора.

