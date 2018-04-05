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Исинбаева дала сыну былинное имя

Елена Исинбаева. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Второй ребенок спортивной звезды просто обязан вырасти богатырем

Легендарная спортсменка, рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассекретила имя своего новорожденного ребенка. Елена назвала сына Добрыней Никитичем.

Исинбаева и ее супруг, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, окрестили ребенка в Монако, сообщает URA.RU. Родители сделали малыша полным тезкой героя древнерусских былин – богатыря Добрыни Никитича. 

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На своей страничке в Instagram Исинбаева призналась, что быть мамой двух детей очень сложно. "Семьи, в которых три и более детей, вы – герои!", – прочувствованно написала звезда спорта.

Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. 🙌 И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!💎 Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! 😰😊✊🏻 #мамадвоихдетей #люблюсебя

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

Маленький Добрыня Никитич – второй ребенок в семье 35-летней Елены Исинбаевой, он родился в феврале этого года в Монте-Карло. У чемпионки есть также дочка Ева.



Валентина МАЙОРОВА
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