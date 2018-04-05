Второй ребенок спортивной звезды просто обязан вырасти богатырем

Легендарная спортсменка, рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассекретила имя своего новорожденного ребенка. Елена назвала сына Добрыней Никитичем.

Исинбаева и ее супруг, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, окрестили ребенка в Монако, сообщает URA.RU. Родители сделали малыша полным тезкой героя древнерусских былин – богатыря Добрыни Никитича.

На своей страничке в Instagram Исинбаева призналась, что быть мамой двух детей очень сложно. "Семьи, в которых три и более детей, вы – герои!", – прочувствованно написала звезда спорта.

Маленький Добрыня Никитич – второй ребенок в семье 35-летней Елены Исинбаевой, он родился в феврале этого года в Монте-Карло. У чемпионки есть также дочка Ева.









