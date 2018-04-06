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В Подмосковье разгуляется стихия

Жителям советуют закрыть все окна, отключить электричество и газ

В субботу, 7 апреля, в Московской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредило региональное отделение МЧС России.

Юго-западный, позже – западный ветер усилится до 12 м/секунду. Возможны порывы до 18 м/с, записано на сайте ведомства.

Местным жителям не рекомендуют выходить на улицу без необходимости. Им нужно закрыть все окна, отключить электричество и газ. А попав на улицу, они должны сразу укрыться в подъезде или прочном здании, избегать оборванных проводов, неустойчивых конструкций и деревьев, передает "Подмосковье сегодня".

Алла НИКИТИНА
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