Жильцы первого дома накануне Пасхи получат смотровые ордера

Сегодня, 6 апреля, столичные власти показали "первенцев" реновации. Это 4 дома на западе Москвы, которые вот-вот примут новоселов. 7-го апреля, накануне православной Пасхи, будущие жильцы 679 квартир начнут получать ордера.

Вот адреса построенных по программе реновации многоэтажек: Проспект Вернадского, 61, корпус 3; Проспект Вернадского, 69; улица Красных Зорь, 59Б и улица Гжатская, 16, корпус 1.

Московские власти сдержали свое обещание: переселенцы не покинут своих районов. А первые новоселы останутся даже в полюбившихся им жилых кварталах.

Дебютантами реновационного переезда станут жители дома №75 по Проспекту Вернадского. Обитателей тесных хрущевок ждут квартиры комфорт-класса в нескольких десятках шагах от их прежних.

В этом доме 14 этажей и 114 квартир, больше половины из которых "двушки" – 73. Также в нем 14 "однушек" и почти вдвое больше "трешек".

"Основным преимуществом стартовых жилых домов является то, что они расположены не только в том же районе, но и в границах квартала, фактически в шаговой доступности", – заметил замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Одним из преимуществ нового жилья, помимо его площади, качества постройки, современности материалов и ряда других, является то, что это квартиры что называется "под ключ". В них все готово для комфортного проживания с первого дня: стены комнат оклеены обоями под покраску, пол уложен ламинатом, в прихожей и санузле – кафельная плитка.



Все двери в новых квартирах, от входной до межкомнатных, не эконом класса, они прослужат новым жильцам верой и правдой много лет. На потолках во всех комнатах висят не лампочки Ильича, а люстры. В кухне есть плита, раковина и сантехника. Ею же оборудованы и санузлы.

"Дома современные, полностью приведены к стандартам отделки, благоустройства по программе реновации, квартирография жилых домов соответствует всем стандартам", – подчеркнул Андрей Валуй.

Одними из первых в новые квартиры впустили не кошек, как настаивает народная мудрость, а журналистов. Они, как известно, народ любопытный. И вот ко всему прочему их заинтересовала маленькая дверь на каждом застекленном балконе. Все попытки додуматься о ее предназначении были тщетны. Оказалось, что так выглядят специальные короба для установки кондиционеров.

К таким небольшим, но приятным сюрпризам московские власти добавили необходимые объекты инфраструктуры: все дома, построенные по программе реновации, буквально окольцованы образовательными учреждениями, поликлиниками и больницами, культурными учреждениями.

Так что переезд будет максимально приятным, смена места жительства обеспечит только положительные эмоции, уверены столичные чиновники.

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Кроме того, для удобства каждого попавшего под реновацию москвича в Западном округе созданы специальные Центры информирования по переселению, где предоставляются исчерпывающие сведения о программе, ведутся консультации по любым касающимся переезда вопросам. Центры помощи располагаются на первых этажах новых домов.

До конца года жители хрущевок получат ключи от квартир, расположенных в девяти новых домах Западного округа. К слову, он замыкает тройку лидеров попавших под реновацию округов – 558 из 5171-го.

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Напомним, что первые реновационные новоселы живут в Восточном округе столицы, в доме 62Б на 5-й Парковой улице.

В целом в этом году переезд ожидает 6800 семей. Для них подготовят 32 дома, общая площадь квартир в них превышает 400 тысяч квадратных метров.