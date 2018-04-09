Питер спасли от грязи

За 7 дней из Северной столицы вывезли 750 тонн отходов

Только с 19 по 25 марта убрали 476 т мусора и 277 т смета. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Петербургские дорожники максимально использовали наступившее тепло для очистки тротуаров и дорог от пыли и грязи с помощью воды. Первая погожая ночь на 9 апреля позволила мыть дороги круглосуточно, отмечает FlashNord.

За неделю дорожные предприятия вывели на улицы Cеверной столицы свыше 7,3 тыс. смен техники, работники ручного труда вышли на почти 9,5 тыс. смен. Сегодня там убираются почти 600 единиц спецтехники и 1 тыс. 100 работников ручного труда.