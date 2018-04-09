Скрипаль поставит крест на британском премьере

Племянница бывшего шпиона сделала важное заявление на всю страну

Виктория Скрипаль предрекла кадровую перестановку в британском правительстве. Она уверена, что инцидент в Солсбери повлечет за собой отставку премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Такое заявление племянница экс-разведчика сделала в телевизионном эфире. Она стала героиней программы "Первого канала" "Пусть говорят".

Ранее "Утро" сообщало, что женщине отказали в британской визе, однако Виктория не намерена останавливаться на полпути.

"Дело Скрипаля" ведет отсчет от 4 марта, когда в центре Солсбери было совершено покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их отравление стало причиной крупного международного скандала, который уже больше месяца не сходит с первых полос СМИ. По версии Лондона, произошедшее – дело рук Москвы, которая все это время отбивается от бездоказательных нападок Туманного Альбиона.