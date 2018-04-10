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Антарктиду используют для связи с НЛО

Фото: GLOBAL LOOK press
Антенну скрывают от любопытных

Загадочный след, якобы от упавшего инопланетного корабля в Антарктиде, приковал к себе внимание многих исследователей. Один из них досконально изучил южный континент и сделал мистическое открытие.

Уфолог на одном из снимков спутника увидел загадочный объект. Он состоит из нескольких возвышенностей. При этом его пересекает ровная поперечная линия. По мнению исследователя, она имеет искусственное происхождение. Объект похож на гигантскую антенну и, возможно, используется для общения с пришельцами.

Не все пользователи согласились с выводом уфолога. Некоторые посчитали, что объект появился в результате сильного ветра, который таким образом "выдул" рисунок на сугробах. Однако исследователь напомнил о идеальной ровности линий, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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