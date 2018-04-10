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Следователи осмотрели место крушения Ан-148

Останки тел и вещи пассажиров появились после таяния снега

Следователи вместе с МЧС осмотрели место крушения Ан-148, после сообщений об оставшихся на поле фрагментов тел. Об этом рассказал официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС", – цитирует ее РИА "Новости".

При этом место поисков оцепили полицейские, чтобы предотвратить беспорядки и не пустить любопытных.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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