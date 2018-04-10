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Самый старый землянин живет в Японии

Масадзо Нонака родился 112 лет и 259 дней назад

И он самый пожилой мужчина на нашей планете. И особого секрета долгожительства у японца нет.

При этом диетами пенсионер себя не мучил. До сих пор он с удовольствием ест сладкое, причем больше – торты.

А еще пенсионер обожает много читать и принимать ванны с природной горячей водой, насыщенной минералами.

Япония давно славится числом долгожителей, отмечает "Подмосковье сегодня". Ведь тут живут не  старейшие мужчины, но и такая же женщина. Наби Тадзима, которой 117 лет от роду, даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина и самый пожилой человек.

Алла НИКИТИНА
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