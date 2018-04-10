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В качестве пособий по ликбезу рекомендованы сериалы "Клиника", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Части тела" и другие. Но возглавляет этот список, конечно же, "Доктор Хаус", где гениальный циник даже самого запущенного пациента возвращает к жизни.
С таким предписанием выступило Министерство здравоохранения Незалежной, чтобы украинские медики подтянули свой английский.
"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения", – такой текст ведомство разместило на своей странице в Facebook.
Польза видеопособий объясняется просто: сериальный медперсонал изъясняется терминами и на профессиональном сленге, а также простым человеческим языком. Кроме того, показывает поучительный пример общения с пациентами.
"Постепенно вы запомните много новых слов и фраз", – пишут составители рекомендаций.
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