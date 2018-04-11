В Китае полиция задержала парашютиста из России

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Бесстрашный приморец сиганул вниз с высоты 528 м со строящегося "Чайна Цзунь". Это было еще 1 апреля. А после прыжка экстремал опубликовав фото своего "полета" в соцсетях.
И на следующий день смельчака задержали полицейские. За нарушение общественного порядка Пыхов был арестован на 10 суток, пишет газета China Daily. По ее информации, этот россиянин пытался прыгать и с других небоскребов в Китае.
Хабаровчанин известен на родине благодаря своим хобби – прыжкам с парашютом и роупджампингу (прыжкам с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения), отмечает "Газета.RU".
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