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Россиян заставят есть рис и воду из-за ядерной войны

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Гражданам дали советы по продуктовому набору для жизни в бункере

Для тех, кто захочет пересидеть третью мировую войну в безопасном месте, заботливые журналисты подготовили список продуктов первой необходимости.

Такой сюжет вышел в программе "Вести с Алексеем Казаковым" (на видео – с 15-й минуты).

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Телеведущий рассказал, что из-за обострения международной обстановки по Сирии в СМИ началась настоящая истерия. Так, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил: "Третья мировая ближе, намного ближе, чем она кажется".

Хотя Казаков неодобрительно отнесся к паникерам, в программе все же решили рассказать, что стоит взять с собой в убежище. По мнению экспертов, продуктовый набор "Судного дня" нужно собирать по принципу "меньше сладостей, больше воды", ведь именно вода станет самым ценным ресурсом в случае ядерной атаки.

Лучшая крупа для бункера – рис, срок его хранения – 8 лет. Также подойдет овсянка, консервы, оливковое масло и сухое молоко. А вот гречку, макароны, шоколад и сгущенное молоко брать не стоит, так как срок их хранения не долог.

Ни в коем случае не следует забывать про воду, ведь если без еды человек протянет до трех недель, то без воды смерть наступит значительно быстрее. Для того, чтобы выжить, потребуется не менее 3,5 литров воды в день на человека, а также 21 литр – для санитарно-гигиенических нужд и уборки.

Также нужно захватить с собой лекарства, в особенности, содержащие йод, так как именно этот микроэлемент способствует выведению радиации из организма.

Валентина МАЙОРОВА
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